В Сирии власти сообщили о гибели человека из-за удара Израиля

Израильские силы нанесли удар по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил губернатор региона, передает сирийское государственное информагентство SANA.

По данным властей, в результате погиб мирный житель, еще шестеро человек пострадали. Атака Израиля была направлена на точки в сельской местности.

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Источник агентства ранее сообщил, что израильские силы нанесли ракетный удар по объектам в прибрежной зоне Латакии. ПВО Сирии смогли отразить часть ракет, однако не обошлось без жертв с сирийской стороны. По словам собеседника SANA, среди раненых мать и ребенок. Получен материальный ущерб, пострадал завод по производству из пластмассы.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что Сирийский наблюдательный центр по правам человека зарегистрировал военные удары Израиля по военным объектам в центре страны.