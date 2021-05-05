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В Сирии власти сообщили о гибели человека из-за удара Израиля

Израильские силы нанесли удар по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил губернатор региона, передает сирийское государственное информагентство SANA.

По данным властей, в результате погиб мирный житель, еще шестеро человек пострадали. Атака Израиля была направлена на точки в сельской местности.

Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Источник агентства ранее сообщил, что израильские силы нанесли ракетный удар по объектам в прибрежной зоне Латакии. ПВО Сирии смогли отразить часть ракет, однако не обошлось без жертв с сирийской стороны. По словам собеседника SANA, среди раненых мать и ребенок. Получен материальный ущерб, пострадал завод по производству из пластмассы.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что Сирийский наблюдательный центр по правам человека зарегистрировал военные удары Израиля по военным объектам в центре страны.

Армия Израиля, как передает The Times of Israel, отказалась комментировать сообщения сирийской стороны. Как уточняет издание, в соответствии со своей политикой военные силы Израиля не подтверждают и не опровергают новости о своих предполагаемых операциях в Сирии. Исключение составляют ответные атаки на агрессию против Израиля.

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В провинции Латакия находится действующая российская авиабаза Хмеймим. Сирия предоставила ее российским военным в 2015 году.

В конце апреля израильская армия заявила, что Сирия запустила ракету по израильскому району южного Негева. В ответ Израиль нанес удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по вспомогательным батареям систем класса «земля — воздух» в Сирии.

В свою очередь Министерство обороны Сирии обвинило в эскалации конфликта Израиль, заявив, что он первый обстрелял ракетами окрестности Дамаска с Голанских высот.

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