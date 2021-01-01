Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Хама

Средствам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить большую часть ракет, выпущенных израильскими военными по западной части провинции Хама. Об этом со ссылкой в Минобороны сообщило агентство SANA.

«Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар был нанесет из воздушного пространства Ливана. В Минобороны уточнили, что объектом атаки мог быть научно-исследовательский центр недалеко от города Масьяф. Информации по пострадавших в ходе удара нет.

Ранее, 25 ноября, армия Израиля нанесла авиаудар по югу провинции Дамаск со стороны Голанских высот. Как и сегодня, большую часть ударов удалось отразить средствами ПВО.