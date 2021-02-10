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Российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Авиабаза Хмеймим
Авиабаза Хмеймим (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник на брифинге, сообщили РБК в пресс-службе Минобороны.

По его словам, установлено, что атака совершена накануне с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. В 19:45 мск она была отражена с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.

В результате никто не пострадал, материальный ущерб не причинен.

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В июле 2020 года боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью дронов. Тогда российские средства ПВО уничтожили два беспилотника в ударном оснащении, приближавшихся к авиабазе.

В 2015 году Сирия предоставила российским военным аэродром Хмеймим, расположенный в 25 км к югу от провинции Латакия. Авиабаза продолжает функционировать до сих пор, после приказа президента России Владимира Путина о выводе российских войск из этой страны в конце 2017 года.

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