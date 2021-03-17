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Политика ,  
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СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, удар был нанесен со стороны Голанских высот, которые Сирия считает своей оккупированной территорией. О пострадавших не сообщается.

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Фото:Global Look Press

В начале марта ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска. Военные отмечали, что он также был нанесен со стороны Голанских высот. О пострадавших не сообщалось.

Сирия ПВО воздушная операция в Сирии Дамаск
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