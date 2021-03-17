СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, удар был нанесен со стороны Голанских высот, которые Сирия считает своей оккупированной территорией. О пострадавших не сообщается.

В начале марта ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска. Военные отмечали, что он также был нанесен со стороны Голанских высот. О пострадавших не сообщалось.