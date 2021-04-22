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Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках

Власти Израиля и Сирии обвиняют друг друга в организации ракетных атак. Соответствующие сообщения разместили в Twitter ЦАХАЛ и Минобороны Сирии.

«Ракета класса «земля-воздух» была выпущена из Сирии по израильскому району южного Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по вспомогательным батареям систем класса «земля-воздух» в Сирии», — говорится в сообщении израильской армии.

Издание The Israel Times со ссылкой на заявление ЦАХАЛ указало, что ракетный удар был нанесен вблизи ядерного реактора. При этом изначально сирийские военные целились в самолет, поэтому атака была совершена силами ПВО, отметили в ведомстве. О причиненном ущербе израильская сторона не сообщает.

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Фото:Zuma / ТАСС

В свою очередь, министерство обороны Сирии обвинило в эскалации конфликта Израиль.

«Сегодня примерно в 1:38 ночи противник в лице Израиля осуществил воздушную агрессию с помощью ракетных атак со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Дамаска. В результате агрессии были ранены четыре солдата и причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении сирийского военного ведомства.

В начале апреля сирийское министерство обороны сообщало о ракетном обстреле окрестностей Дамаска со стороны Израиля. В итоге были ранены четыре солдата, нанесен материальный ущерб. При этом военное ведомство Сирии указывало, что сирийской армии удалось отразить большую часть израильских ракет. Запущены они были со стороны ливанской территории, указывали в сирийском Минобороны.

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Сирия Израиль ракетный удар конфликт
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