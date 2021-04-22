Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках

Власти Израиля и Сирии обвиняют друг друга в организации ракетных атак. Соответствующие сообщения разместили в Twitter ЦАХАЛ и Минобороны Сирии.

«Ракета класса «земля-воздух» была выпущена из Сирии по израильскому району южного Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по вспомогательным батареям систем класса «земля-воздух» в Сирии», — говорится в сообщении израильской армии.

Издание The Israel Times со ссылкой на заявление ЦАХАЛ указало, что ракетный удар был нанесен вблизи ядерного реактора. При этом изначально сирийские военные целились в самолет, поэтому атака была совершена силами ПВО, отметили в ведомстве. О причиненном ущербе израильская сторона не сообщает.

В свою очередь, министерство обороны Сирии обвинило в эскалации конфликта Израиль.