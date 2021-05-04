В Баварии отменят ограничения для переболевших и привитых от COVID-19

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С 6 мая власти Баварии отменят социальные ограничения для тех, кто вакцинировался от COVID-19 либо переболел. Об этом сообщил на пресс-конференции глава германского региона Маркус Зедер, передает BR.24.

По словам Зедера, привитые и переболевшие коронавирусом люди смогут встречаться с родственниками и знакомыми, не соблюдать комендантский час и не показывать результаты теста на COVID-19 при посещении заведений и магазинов. Однако комендантский час с 22:00 до 5:00 для всех сохраняется.

Если в Баварии в течение недели заразившихся будет меньше, чем 100 на 100 тыс. жителей, то откроют рестораны на улице, культурные заведения, но ношение масок и социальная дистанция останутся.

Также Зедер добавил об открытии отелей и кемпингов с 21 мая при таких же условиях.