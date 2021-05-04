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Пандемия коронавируса ,  
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В Баварии отменят ограничения для переболевших и привитых от COVID-19

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С 6 мая власти Баварии отменят социальные ограничения для тех, кто вакцинировался от COVID-19 либо переболел. Об этом сообщил на пресс-конференции глава германского региона Маркус Зедер, передает BR.24.

По словам Зедера, привитые и переболевшие коронавирусом люди смогут встречаться с родственниками и знакомыми, не соблюдать комендантский час и не показывать результаты теста на COVID-19 при посещении заведений и магазинов. Однако комендантский час с 22:00 до 5:00 для всех сохраняется.

Если в Баварии в течение недели заразившихся будет меньше, чем 100 на 100 тыс. жителей, то откроют рестораны на улице, культурные заведения, но ношение масок и социальная дистанция останутся.

Также Зедер добавил об открытии отелей и кемпингов с 21 мая при таких же условиях.

Власти Баварии во второй раз отменили Октоберфест из-за COVID-19
Общество
Фото:Matthias Schrader / AP

3 мая власти Баварии вновь отменили фестиваль пива «Октоберфест», который традиционно проходит осенью в Мюнхене, из-за пандемии коронавируса. Власти объяснили это решение непредсказуемой ситуацией с COVID-19 и назвали нереалистичным проведение фестиваля пива с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками. В 2020 году фестиваль был отменен по той же причине.

Локдаун с целью предотвратить распространение коронавируса в Германии начался в декабре 2020 года. 23 марта 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение продлить общенациональный карантин до 18 апреля. Ограничения включали частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Меркель также планировала ужесточить ограничения на Пасху (в Германии отмечают 4 апреля, праздники проходят с 1 по 5 апреля), но позже назвала их ошибкой и извинилась перед гражданами.

В настоящее время в Германии действует карантин, правда, не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В то же время всем жителям ФРГ необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении большинства непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов.

По данным Министерства здравоохранения Германии, к 2 мая более 35,7 млн доз вакцины были доставлены в федеральные земли страны компаниями BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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Источник: JHU
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