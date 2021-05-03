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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Баварии во второй раз отменили Октоберфест из-за COVID-19

Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в Мюнхене, вновь не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Deutsche Welle.

Они объяснили это решение непредсказуемой ситуацией с COVID-19 и назвали нереалистичным проведение фестиваля пива с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками.

Зёдер и Райтер добавили, что более поздняя отмена Октоберфеста нанесла бы еще больший экономический и имиджевый ущерб для организаторов.

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Фото:David McNew / Getty Images

Фестиваль Октоберфест отменяют второй год подряд. В 2020 году правительство Баварии также отменило пивной фестиваль из-за угрозы распространения коронавируса.

В первый раз Октоберфест провели 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии он проводился ежегодно, кроме тех лет, когда он отменялся из-за войн, эпидемий холеры и по экономическим причинам.


 

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