Власти Баварии во второй раз отменили Октоберфест из-за COVID-19

Фото: Matthias Schrader / AP

Фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в Мюнхене, вновь не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Deutsche Welle.

Они объяснили это решение непредсказуемой ситуацией с COVID-19 и назвали нереалистичным проведение фестиваля пива с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками.

Зёдер и Райтер добавили, что более поздняя отмена Октоберфеста нанесла бы еще больший экономический и имиджевый ущерб для организаторов.

Фестиваль Октоберфест отменяют второй год подряд. В 2020 году правительство Баварии также отменило пивной фестиваль из-за угрозы распространения коронавируса.