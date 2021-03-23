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Меркель продлила карантин и ужесточила ограничения на Пасху

Общенациональный режим карантина в Германии продлили до 18 апреля. Также будут ужесточены ограничения во время пасхальных праздников (с 1 по 5 апреля)
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель после продолжавшегося более 11 часов совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, договорились продлить карантин на территории страны, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сейчас мы находимся в очень, очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — заявила Меркель.

Карантин будет продлен до 18 апреля. Ограничительные меры будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок как внутри страны, так и за рубеж.

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Ангела Меркель

Помимо этого, Меркель сообщила об ужесточении ограничений на пасхальные праздники (с 1 по 5 апреля. Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля). В этот период будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Кроме того, в эти дни частные собрания будут ограничены одним домохозяйством и максимум пятью людьми, а публичные собрания запрещены.

Как отмечает Bloomberg, Меркель договорилась снова встретиться с главами федеральных земель 12 апреля, чтобы принять решение продлевать или ослаблять карантинные меры, которые действуют в Германии уже около четырех месяцев.

Локдаун в Германии ввели в декабре 2020 года. Закрылись все учреждения, работу продолжили продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, медицинские клиники и ряд других организаций. Школьники были переведены на удаленное обучение, также регионы сами решали, переводить ли на удаленку детские сады. Последний раз карантинный режим в ФРГ продлевали в начале марта. Тогда власти договорились продлить его до 28 марта.

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Автор
Михаил Юшков
Ангела Меркель Германия карантин ограничения коронавирус COVID-19
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