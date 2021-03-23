Меркель продлила карантин и ужесточила ограничения на Пасху

Общенациональный режим карантина в Германии продлили до 18 апреля. Также будут ужесточены ограничения во время пасхальных праздников (с 1 по 5 апреля)

Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель после продолжавшегося более 11 часов совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, договорились продлить карантин на территории страны, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сейчас мы находимся в очень, очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — заявила Меркель.

Карантин будет продлен до 18 апреля. Ограничительные меры будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок как внутри страны, так и за рубеж.

Помимо этого, Меркель сообщила об ужесточении ограничений на пасхальные праздники (с 1 по 5 апреля. Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля). В этот период будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Кроме того, в эти дни частные собрания будут ограничены одним домохозяйством и максимум пятью людьми, а публичные собрания запрещены.