Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына Политика, 12:57 Каковы преимущества VR-технологий в сфере корпоративного обучения Pro, 12:55 Власти Баварии объявили об отмене Октоберфеста из-за коронавируса Общество, 12:46 Кремль не видел обращение «Матерей Беслана» по дате конца Второй мировой Общество, 12:44 СМИ узнали о задержках зарплат в «Салавате Юлаеве» Спорт, 12:42 Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель впервые с февраля 2002 года Quote, 12:40 Песков посоветовал не преувеличивать ситуацию с «виртуальными митингами» Общество, 12:34 Метод проб и ошибок: как западные стандарты PR приходят в Россию Pro, 12:34 Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе Политика, 12:30 Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть Бизнес, 12:30 Боксер Ковалев заявил об искусственной природе COVID-19 Спорт, 12:28 Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes Бизнес, 12:26 Доктор Мясников сообщил о ходе работы над вакциной от COVID-19 Общество, 12:21 Цена фьючерсов на нефть Brent упала ниже $20 Quote, 12:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Баварии объявили об отмене Октоберфеста из-за коронавируса

Место проведения ежегодного пивного фестиваля Октоберфест (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Пивной фестиваль Октоберфест отменен в этом году из-за угрозы распространения коронавируса, такое решение приняло правительство федеральной земли Бавария и города Мюнхена, передает телеканал NTV.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что во время фестиваля было бы слишком сложно соблюдать рекомендованные меры гигиены для профилактики коронавируса. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер уточнил, что это тяжелое решение для экономики города.

Накануне газета Bild сообщила, что Райтер и Зёдер уже договорились об отмене фестиваля и объявят об этом во время пресс-конференции 21 апреля.

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Политика

Традиционный масштабный фестиваль пива был запланирован с 19 сентября по 4 октября 2020 года. Главный организатор Октоберфеста Клеменс Баумгартнер говорил в начале апреля, что окончательное решение о проведении фестиваля зависит от властей Германии, Баварии и рекомендации медицинских специалистов.

В Германии обнаружили, по последним данным Университета Хопкинса, 147 065 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 4 862 пациента умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Теги: коронавирус, Бавария, Октоберфест
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля
Общество
В ВОЗ предостерегли от раннего снятия ограничений из-за коронавируса
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter