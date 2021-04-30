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Число погибших в конфликте на границе граждан Киргизии превысило 30

Фото: mvd.gov.kg
Фото: mvd.gov.kg

Число погибших граждан Киргизии в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном достигло 31. Об этом сообщает издание kg24.ru со ссылкой на координатора Минздрава по Баткенской области Арзыбека Борубекова.

«Всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека», — сообщил Борубеков. Ранее сообщалось о 13 погибших и 134 пострадавших.

Таджикское издание «Азия Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфара сообщает о десяти погибших с таджикской стороны и 90 раненых. Официально власти пока не раскрыли количество погибших.

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Конфликт на киргизско-таджикской границе начался 28 апреля. Таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электронном столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Обе страны считают, что пункт расположен на их территории.

Местные жители попросили убрать камеру со столба, но представители таджикских властей отказались это сделать. В итоге началась драка, в ходе которой стороны закидывали друг друга камнями. Киргизия ввела режим ЧС в нескольких селах. В конфликт вмешались военные обеих стран.

29 апреля киргизские пограничники сообщили о захвате таджикской погранзаставы. К вечеру сторонам удалось договориться о прекращении огня, однако утром 30 апреля на границе фиксировались новые перестрелки.

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Киргизия Таджикистан граница конфликт погибшие
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