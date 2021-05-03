Погибших в ДТП в Ставропольском крае детей похоронили в Волгограде

В Волгограде похоронили пять учениц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2, погибших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Как передает местный портал «Новости Волгограда», похороны прошли на Моторном, Краснооктябрьском, Алюминиевом и Ворошиловском. Перед погребением состоялась церемония прощания с погибшими детьми.

Ранее жители города принесли к воротам тренировочной базы спортшколы № 2 в Дзержинском районе мягкие игрушки, цветы и свечи в память о погибших детях, пишет портал.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь. Автобус с детской командой по баскетболу ехал из Волгограда в Черкесск.