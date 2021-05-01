В Волгоградской области пообещали по 1 млн руб. семьям погибших в ДТП

Фото: МВД РФ

Власти Волгоградской области выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в ДТП с автобусом жителей региона в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в ДТП пострадали 18 жителей региона, из них пятеро погибли — это были дети.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн руб.; семьям пострадавших детей — по 200 тыс. руб.», — отметил он.

Помимо этого при необходимости будут предоставлены другие формы поддержки. Бочаров объявил 3 мая днем траура в Волгоградской области.