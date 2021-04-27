Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 26 апр, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 26 апр, 13:31
СМИ узнали о планах Блинкена посетить Украину Политика, 05:58 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 05:48 Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V» Общество, 05:40 Из Рослесхоза ушел курировавший Авиалесоохрану Агафонов Общество, 05:19 Экс-полковнику МВД вновь дали срок за взятку от банды Гагиева Общество, 05:01 Какие риски угрожают импортерам в 2021 году РБК и Банк «Открытие», 04:56 Осужденного за шпионаж на Россию эстонца освободили досрочно Общество, 04:50 Маск не исключил человеческих жертв при покорении Марса Общество, 04:08 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 04:07 Эксперты назвали отрасли c наибольшим ростом средних зарплат в пандемию Экономика, 04:00 Эквадор попросил Путина, Блинкена и Си Цзиньпина помочь с вакцинами Общество, 03:57 Госдеп ответил на предложение Зеленского изменить минские соглашения Политика, 03:31 СМИ узнали о перспективах идеи ужесточить наказание за пьяное вождение Общество, 03:08 Минтранс предложил аэропортам создать коридоры для привившихся от COVID Общество, 03:06
Политика ,  
0 

СМИ узнали о планах Блинкена посетить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен может в мае посетить Украину. Об этом сообщил источник CNN.

Как отмечает телеканал, такой визит имеет особое значение в преддверии планирующейся летом встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Поездка на Украину четко покажет, что Вашингтон поддерживает Киев.

Госдеп ответил на предложение Зеленского изменить минские соглашения
Политика

Собеседник CNN добавил, что приезд Блинкена на Украину позволит обсудить потенциальную встречу Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент США в апреле предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что их встреча может состояться в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча глав государств пройдет летом, но уточнил, что точная ее дата пока не определена.

Украина Энтони Блинкен США
Материалы по теме
Госдеп ответил на предложение Зеленского изменить минские соглашения
Политика
Белый дом заявил об отсутствии деталей по срокам встречи Байдена и Путина
Политика
В Москве назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter