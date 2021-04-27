СМИ узнали о планах Блинкена посетить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен может в мае посетить Украину. Об этом сообщил источник CNN.

Как отмечает телеканал, такой визит имеет особое значение в преддверии планирующейся летом встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Поездка на Украину четко покажет, что Вашингтон поддерживает Киев.

Собеседник CNN добавил, что приезд Блинкена на Украину позволит обсудить потенциальную встречу Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент США в апреле предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что их встреча может состояться в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча глав государств пройдет летом, но уточнил, что точная ее дата пока не определена.