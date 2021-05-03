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Протесты в Белоруссии ,  
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Член оппозиции заявил о намерении созвать белорусов на протесты 9 мая

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко планирует призвать белорусов выйти на улицы 9 мая. Об этом он сказал в интервью RND.de.

«9 мая у нас и в России официально отмечается День Победы над гитлеровским фашизмом в 1945 году. Через социальные сети я буду призывать, чтобы белорусы вышли на улицы», — заявил Латушко.

Латушко уехал за границу осенью прошлого года. Президент Александр Лукашенко лишил члена Координационного совета оппозиции, который ранее был послом республики в Польше и Франции, дипломатического ранга.

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В январе Генеральная прокуратура подала в Интерпол документы, необходимые для объявления Латушко в международный розыск. Ему вменяют заговор с целью захвата власти и создание экстремистской организации. Оппозиционер заочно арестован в Белоруссии.

В апреле Комитет государственной безопасности (КГБ) включил Латушко вместе с лидером оппозиции Светланой Тихановской в список причастных к терроризму.

В Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года начались массовые протесты. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. Однако ЦИК объявила победителем Лукашенко.

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Страны Запада победу находящегося у власти уже шестой срок президента не признали. Москва поздравила Лукашенко с переизбранием и неоднократно заявляла о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства.

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