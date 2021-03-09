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КГБ сообщил о трех сценариях новых оппозиционных протестов в Белоруссии

Спецслужбы Белоруссии узнали три сценария несанкционированных протестных акций, которые запланировала провести оппозиция в конце марта. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам, новые протестные акции на территории Белоруссии запланированы в период с 25 по 27 марта. «За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период», — сказал он.

Глава ведомства считает, что за эти финансовые потоки в Польше, Литве, Германии, а также в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны «этой категории лиц». «Они этим пользуются, серьезно подпитываются финансами», — добавил Тертель.

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По словам главы КГБ, оппозиция разработала несколько сценариев проведения протестов, к ним причастны лица, которые ранее покинули страну. «Организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытки официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», — заявил Тертель.

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей и столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Тертель.

Второй сценарий — подача заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске, с последующим выводом людей на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом» в центр столицы, где будут происходить провокации в отношении силовиков.

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«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — сказал Тертель.

Председатель КГБ заверил, что силовики будут действовать жетско, но в соответствии с законодательством.

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Вместе с тем Тертель рассказал, что правоохранители недавно обнаружили на территории Белоруссии тайник с большим количеством взрывчатки. «Тротил исчисляется десятками килограммов», — сказал он, добавив, что спецслужбы задержали организованную группу лиц, которая готовила теракты в стране.

О пресечении деятельности террористических групп в Белоруссии Тертель уже говорил в прошлом месяце в рамках Всебелорусского народного собрания. «Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример — деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича», — заявлял глава КГБ (цитата по БелТА).

Как уточнил Тертель, участники этих групп совершили подрывы и поджоги объектов государственных учреждений в Минской, Гродненской и Гомельской областях, а также уничтожили имущество сотрудников силовых структур и оборудовали тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска.

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры»,

Материал дополняется.

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