КГБ сообщил о трех сценариях новых оппозиционных протестов в Белоруссии

Спецслужбы Белоруссии узнали три сценария несанкционированных протестных акций, которые запланировала провести оппозиция в конце марта. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам, новые протестные акции на территории Белоруссии запланированы в период с 25 по 27 марта. «За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период», — сказал он.

Глава ведомства считает, что за эти финансовые потоки в Польше, Литве, Германии, а также в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны «этой категории лиц». «Они этим пользуются, серьезно подпитываются финансами», — добавил Тертель.

По словам главы КГБ, оппозиция разработала несколько сценариев проведения протестов, к ним причастны лица, которые ранее покинули страну. «Организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытки официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», — заявил Тертель.