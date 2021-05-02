Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от линии государственной границы к пунктам постоянной дислокации. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия» со ссылкой на пресс-службу пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

«Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно. Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

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