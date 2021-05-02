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Жапаров предложил создать комиссию из старейшин ради мира с Таджикистаном

Разрушенные здания в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии
Разрушенные здания в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии (Фото: Эмиль Садыров / Sputnik / РИА Новости)

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать «комиссию по поддержанию мира», которая будет состоять из старейшин Киргизии и Таджикистана, проживающих в соседних с местом конфликта селах. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

«В целях предотвращения дальнейших конфликтов я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах», — сказано в обращении к нации.

Жапаров заявил, что территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, однако «благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана» территории были сохранены.

По его словам, власть страны с пониманием отнеслась к молодым людям, «которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм», но, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность, оружие предоставлено не было.

Как подчеркнул президент Киргизии, обе стороны должны не допускать повторного противостояния, в результате которого могут пострадать намного больше людей. Он добавил, что властями будут приняты меры по восстановлению разрушенных и сгоревших домов и призвал людей возвращаться в места проживания.

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе
Политика

28 апреля на киргизско-таджикской границе произошел конфликт. Его причиной стало решение таджикских военных повесить камеры видеонаблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной», который является спорной территорией между двумя странами. Местные жители попросили убрать камеры, однако им в просьбе отказали. После этого между сторонами завязалась драка.

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Позднее в конфликт вмешались военные обеих стран, после чего киргизская сторона сообщила о захвате таджикской погранзаставы. К вечеру 29 апреля стороны договорились о режиме прекращения огня, однако 30 апреля перестрелки возобновились. В Киргизии заявили, что в ходе конфликта пострадали 173 человека, 34 из которых скончались. 1 мая в Киргизии объявили национальный траур.

Таджикское агентство «Азия Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфара говорило о десяти погибших гражданах Таджикистана. Пострадали более 90 человек, указал собеседник агентства. Официальные данные о погибших и пострадавших в ходе конфликта власти страны не раскрывали.

2 мая пресс-служба пограничной службы Кыргызстана сообщила, что стороны начали отвод войск из зоны конфликта на границе. Киргизские пограничники также отметили, что сейчас обстановка на границе с Таджикистаном стабильная.

Киргизия комиссия Таджикистан конфликт «Старейшины»
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