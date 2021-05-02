Жапаров предложил создать комиссию из старейшин ради мира с Таджикистаном

Разрушенные здания в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии (Фото: Эмиль Садыров / Sputnik / РИА Новости)

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать «комиссию по поддержанию мира», которая будет состоять из старейшин Киргизии и Таджикистана, проживающих в соседних с местом конфликта селах. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

«В целях предотвращения дальнейших конфликтов я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах», — сказано в обращении к нации.

Жапаров заявил, что территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, однако «благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана» территории были сохранены.

По его словам, власть страны с пониманием отнеслась к молодым людям, «которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм», но, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность, оружие предоставлено не было.

Как подчеркнул президент Киргизии, обе стороны должны не допускать повторного противостояния, в результате которого могут пострадать намного больше людей. Он добавил, что властями будут приняты меры по восстановлению разрушенных и сгоревших домов и призвал людей возвращаться в места проживания.