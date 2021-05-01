В Киргизии объявили национальный траур по жертвам конфликта на границе

В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров, говорится на его сайте.

«Постановляется: <...> в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики», — отмечается в сообщении.

Правительство пообещало вместе с органами местного самоуправления помочь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее региональный минздрав Киргизии сообщил, что в результате конфликта на границе страны с Таджикистаном погиб 31 человек. Пострадали еще 123. Таджикское издание «Азия Плюс» со ссылкой на источник сообщало о десяти погибших с таджикской стороны и 90 раненых.