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В Киргизии объявили национальный траур по жертвам конфликта на границе

В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров, говорится на его сайте.

«Постановляется: <...> в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики», — отмечается в сообщении.

Число погибших в конфликте на границе граждан Киргизии превысило 30
Политика
Фото:mvd.gov.kg

Правительство пообещало вместе с органами местного самоуправления помочь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее региональный минздрав Киргизии сообщил, что в результате конфликта на границе страны с Таджикистаном погиб 31 человек. Пострадали еще 123. Таджикское издание «Азия Плюс» со ссылкой на источник сообщало о десяти погибших с таджикской стороны и 90 раненых.

Конфликт на границе разгорелся после того, как таджикские военные повесили камеры видеонаблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». «Головной» находится на спорной территории, местные жители попросили убрать камеру, однако таджикская сторона им отказала. В итоге началась драка, стороны закидали друг друга камнями. Позже подключились военные стран, завязались перестрелки.

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К вечеру 29 апреля Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, однако утром 30 апреля на границе фиксировались новые перестрелки.

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