Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Блинкен исключил военную конфронтацию между США и Китаем Политика, 07:30 Глава ДНР заявил о страхе Зеленского «получить пулю в спину» Политика, 07:00 МВД выявило более 324 тыс. признаков серийного кибермошенничества Общество, 06:47 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 06:27 Мадуро сообщил о доставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу Общество, 06:04 Глава ДНР объяснил отсутствие вопроса о миротворцах ООН в повестке Политика, 05:18 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 05:17 Госдеп допустил приход талибов к власти после вывода войск из Афганистана Политика, 04:49 Перевернувшаяся у берегов Сан-Диего лодка перевозила нелегалов Общество, 04:49 В Роспотребнадзоре назвали настораживающие симптомы у детей с COVID-19 Общество, 04:03 Белоруссия оценила влияние санкций США на поставки нефти из России Политика, 03:52 В США неизвестный ранил при стрельбе катавшегося на самокате ребенка Общество, 03:31 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 03:23 Россия напомнила США о «месяце на раздумья» по Договору по небу Политика, 03:01
Политика ,  
0 

Блинкен исключил военную конфронтацию между США и Китаем

Военная конфронтация не выгодна ни США, ни Китаю, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов — дойти до этого [до конфронтации] или даже двигаться в этом направлении», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, идет ли все к некому военному противостоянию с КНР.

В то же время госсекретарь считает, что Пекин за последние несколько лет стал вести себя «более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», цель КНР — доминирование в мире.

Глава Госдепартамента добавил, что цель Соединенных Штатов — «не сдерживать Китай». Вашингтон пытается поддерживать установленный порядок, которому КНР «бросает вызов».

Генерал США заявил о способном уничтожить спутники оружии России и КНР
Политика
Джон Реймонд

В конце марта Блинкен заявлял о намерении США выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Он указал на усиливающееся соперничество между странами и предположил, что если Соединенные Штаты и их союзники «будут вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», они смогут лучше с ними справляться.

Председатель КНР Си Цзиньпин называл сотрудничество двух стран «единственно правильным выбором», так как конфликт межу Вашингтоном и Пекином стал бы катастрофой для всего мира. Американский президент Джо Байден говорил, что КНР является «самым серьезным конкурентом» США. В конце апреля Байден, выступая перед конгрессом, заявил, что Соединенные Штаты соревнуются с другими странами, в том числе с Китаем, за лидерство в XXI веке.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
Энтони Блинкен конфронтация США Китай
Материалы по теме
США создадут центр для защиты от «злонамеренных действии» России и Китая
Политика
МИД Китая пообещал поддерживать Россию на фоне санкций США
Политика
Байден предложит G7 усилить давление на Китай из-за притеснения уйгуров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter