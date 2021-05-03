Блинкен исключил военную конфронтацию между США и Китаем

Военная конфронтация не выгодна ни США, ни Китаю, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов — дойти до этого [до конфронтации] или даже двигаться в этом направлении», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, идет ли все к некому военному противостоянию с КНР.

В то же время госсекретарь считает, что Пекин за последние несколько лет стал вести себя «более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», цель КНР — доминирование в мире.

Глава Госдепартамента добавил, что цель Соединенных Штатов — «не сдерживать Китай». Вашингтон пытается поддерживать установленный порядок, которому КНР «бросает вызов».