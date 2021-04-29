Песков увидел атавизмы в словах Байдена о лидерстве США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает атавизмом заявления американского лидера Джо Байдена о готовности США «повести за собой весь мир». Об этом он сказал в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Эти слова [Байдена], что Америка готова повести за собой весь мир, — это скорее какие-то атавизмы. Атавизмы однополярного мира», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются «супердержавой», на которую приходится «четверть мировой экономики». По его мнению, США — это «сильнейшее государство», способное «на весьма эффективные шаги по реанимированию экономики» после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В то же время Вашингтон претендует «на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне», указал пресс-секретарь.