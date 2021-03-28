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Вашингтон заявил о выстраивании отношений с Китаем с позиции силы

Для этого Блинкен предложил союзникам Америки выработать единую политику противостояния Китаю. На недавних переговорах в Анкоридже госсекретарь обвинил Пекин в подавлении протестов в Гонконге и преследовании уйгуров

США будут выстраивать свои отношения с Китаем с позиции силы. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что отношения между двумя странами все сильнее носят сопернический характер, в них появляется все больше моментов, которые усиливают конфронтацию.

«В конечном итоге мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Если США и их союзники будут вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — отметил госсекретарь.

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Блинкен также сообщил, что Вашингтон, скорее всего, не будет предпринимать каких-либо «карательных мер» против Пекина из-за того, что тот скрывал от мира некоторые данные о COVID-19. Вместо этого США сосредоточатся на борьбе с заболеванием. «Думаю, что наша задача состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

19 марта в Анкоридже, штат Аляска, прошли первые за время правления президента Джо Байдена официальные переговоры между США и Китаем на высоком уровне.

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Фото:Tingshu Wang / Reuters

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Возглавлявший американскую делегацию Блинкен раскритиковал власти КНР за кибератаки на США, подавление протестов в Гонконге, преследование уйгуров в провинции Синьцзянь. В свою очередь, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи заявил, что Вашингтону необходимо понять, что он не может говорить с Пекином с позиции силы. «Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США», — говорил он.

Кроме того, власти Китая призвали США отменить введенные из-за протестов в Гонконге санкции. Вашингтон вместе с ЕС, Великобританией и Канадой после этого ввел ограничения против ряда китайских чиновников из Синьцзяня. Пекин в ответ внес в черный список нескольких американских и канадских чиновников.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
США Китай Энтони Блинкен политика
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