Вашингтон заявил о выстраивании отношений с Китаем с позиции силы

Для этого Блинкен предложил союзникам Америки выработать единую политику противостояния Китаю. На недавних переговорах в Анкоридже госсекретарь обвинил Пекин в подавлении протестов в Гонконге и преследовании уйгуров

США будут выстраивать свои отношения с Китаем с позиции силы. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что отношения между двумя странами все сильнее носят сопернический характер, в них появляется все больше моментов, которые усиливают конфронтацию.

«В конечном итоге мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Если США и их союзники будут вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — отметил госсекретарь.

Блинкен также сообщил, что Вашингтон, скорее всего, не будет предпринимать каких-либо «карательных мер» против Пекина из-за того, что тот скрывал от мира некоторые данные о COVID-19. Вместо этого США сосредоточатся на борьбе с заболеванием. «Думаю, что наша задача состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.