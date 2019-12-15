Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

По словам пресс-секретаря российского президента, формально новые инициативы вроде ввода миротворцев на территорию самопровозглашенных республик не высказывались

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном возвращении Киева к идее ввода миротворцев ООН на территорию самопровозглашенных республик Донбасса.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

14 декабря Пристайко, выступая на украинском телевидении, сообщил, что Киев может вернуться к этой идее, если поймет, что урегулировать конфликт в рамках минских соглашений не удается. «Когда мы поймем, что <...> Россия упирается по каждому пункту [«Минска-2»], тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — пояснил он. Министр добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса.

На прошедшем в декабре саммите «нормандской четверки» в Париже было принято итоговое коммюнике, согласно которому минские соглашения — основа для урегулирования конфликта на Донбассе. На этом, в частности, настаивает Россия. Однако после переговоров Зеленский выступил за изменение принятых в Минске договоренностей, в частности, пункта о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе уже после проведения там местных выборов.