Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом во время пожара Общество, 10:13 Китай отложил введение пошлин на товары из США Политика, 09:57 В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой Общество, 09:55 Карта зимних путешествий: шесть городов от Алекса Дубаса и лося Леонарда РБК Стиль и Visa, 09:39 В Лондоне выбрали «Мисс мира 2019». Фоторепортаж Общество, 09:30  Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе Политика, 08:50 Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения РБК и Subaru, 08:41 В Польше предупредили о последствиях противостояния Запада и России Политика, 08:06 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 07:40 Глава Компартии Японии назвал способ возвращения Курильских остров Политика, 07:32 Ретейлеры сообщили о росте спроса россиян на дорогие смартфоны Технологии и медиа, 07:00 Число погибших от вулкана туристов в Новой Зеландии возросло до 16 Общество, 06:54 На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары» Технологии и медиа, 06:19 Диалог цивилизаций: 7 советов, как вести переговоры с китайцами РБК и Открытие, 06:06
Политика ,  
0 
Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе
По словам пресс-секретаря российского президента, формально новые инициативы вроде ввода миротворцев на территорию самопровозглашенных республик не высказывались
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном возвращении Киева к идее ввода миротворцев ООН на территорию самопровозглашенных республик Донбасса.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Политика
Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала «Минска-2»

14 декабря Пристайко, выступая на украинском телевидении, сообщил, что Киев может вернуться к этой идее, если поймет, что урегулировать конфликт в рамках минских соглашений не удается. «Когда мы поймем, что <...> Россия упирается по каждому пункту [«Минска-2»], тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — пояснил он. Министр добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса.

На прошедшем в декабре саммите «нормандской четверки» в Париже было принято итоговое коммюнике, согласно которому минские соглашения — основа для урегулирования конфликта на Донбассе. На этом, в частности, настаивает Россия. Однако после переговоров Зеленский выступил за изменение принятых в Минске договоренностей, в частности, пункта о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе уже после проведения там местных выборов.

Политика
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. Миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон. Москва считает, что этими сторонами являются Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Однако, по мнению Киева, участницей конфликта также является Россия.

Авторы: Маргарита Грошева, Артём Губенко
Теги: Дмитрий Песков, Донбасс, ООН
Материалы по теме
Песков оценил идею Зеленского изменить минские соглашения
Политика
Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter