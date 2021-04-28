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Политика ,  
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Грызлов ответил на заявления Киева о «красной линии» по Донбассу

Украина заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом по итогам заседания контактной группы заявил полпред России в группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

По словам Грызлова, вместо обсуждения вопросов по существу украинская сторона выстраивала запутанные «юридические конструкции» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта.

Украина заявила о частичном отводе российских войск от границ страны
Политика
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — считает представитель России.

Грызлов отметил, что на заседании «еще раз было подтверждено, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня».

По его мнению, Украина не заинтересованна в конструктивном решении «значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых ДНР и ЛНР — это красная линия для Украины.
«Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. <...> Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — сказал он.

Реакция министра последовала после заявления президента России Владимира Путина, который сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством.

Борис Грызлов Украина Донбасс Россия ДНР и ЛНР
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