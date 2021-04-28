Грызлов ответил на заявления Киева о «красной линии» по Донбассу

Украина заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом по итогам заседания контактной группы заявил полпред России в группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

По словам Грызлова, вместо обсуждения вопросов по существу украинская сторона выстраивала запутанные «юридические конструкции» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта.

«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — считает представитель России.

Грызлов отметил, что на заседании «еще раз было подтверждено, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня».