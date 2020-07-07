В Киеве задумались о введении в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова» на канале ICTV.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — отметил Резников.

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. При этом миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон.

В 2017 году президент России Владимир Путин поддержал введение миротворцев в Донбасс, но только для обеспечения безопасности работающей в районе конфликта миссии ОБСЕ. Российский лидер настаивал на том, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения между украинскими войсками и силами ДНР и ЛНР. В свою очередь Киев заявлял о необходимости размещения миротворцев на границе Украины и России.