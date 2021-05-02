«Вектор» заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID

Антитела, вырабатываемые вакциной «ЭпиВакКорона», способны нейтрализовать референсный штамм коронавируса, а также британский и южноафриканский варианты, сообщили ТАСС в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в котором создали препарат.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» <...> было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», — сказали в центре «Вектор».

По результатам клинических и пострегистрационного исследований «ЭпиВакКороны» нет оснований сомневаться в безопасности вакцины и выработке нейтрализующих антител, отметили там.

Результаты исследований вакцины показывают, что антитела к коронавирусу остаются 9-10 месяцев, сообщал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, входящего в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Александр Семенов. Более того, «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации, делать прививку можно «сколько угодно», отмечал он.