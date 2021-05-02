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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID

Антитела, вырабатываемые вакциной «ЭпиВакКорона», способны нейтрализовать референсный штамм коронавируса, а также британский и южноафриканский варианты, сообщили ТАСС в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в котором создали препарат.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» <...> было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», — сказали в центре «Вектор».

По результатам клинических и пострегистрационного исследований «ЭпиВакКороны» нет оснований сомневаться в безопасности вакцины и выработке нейтрализующих антител, отметили там.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Результаты исследований вакцины показывают, что антитела к коронавирусу остаются 9-10 месяцев, сообщал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, входящего в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Александр Семенов. Более того, «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации, делать прививку можно «сколько угодно», отмечал он.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной против COVID-19, зарегистрированной в России. О ее регистрации президент Владимир Путин объявил в октябре прошлого года. По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%. В конце апреля в центре «Вектор» сообщили об изготовлении более 2,1 млн доз препарата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Вектор ЭпиВакКорона вакцина новый штамм коронавируса
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