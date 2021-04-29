В России произвели более 2 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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Центр «Вектор» произвел более 2,1 млн доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель центра.

«В 2021 году на сегодняшний день произведено 2 млн 150 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», что составляет 1 млн 75 тыс. комплектов вакцины», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в мае в гражданский оборот планируется ввести еще 1 млн доз или 500 тыс. комплектов вакцины.

В начале апреля Роспотребнадзор сообщал о том, что в регионы были направлены 230 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны» для 40 регионов.



О регистрации «ЭпиВакКороны» президент России Владимир Путин сообщил в середине октября прошлого года. Этот препарат стал вторым одобренным в России.