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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова сообщила об обнаружении штаммов COVID-19 в 54 регионах

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы, о которых я только что упомянула [британский и южноафриканский], выявлены в 54 регионах», — сказала Голикова.

Она уточнила, что в 48 регионах обнаружен британский вариант COVID-19, в 11 — южноафриканский и в 22 — штаммы, которые «циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать».

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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

По ее словам, несмотря на то что «центральными хабами являются столицы — Москва и Санкт-Петербург», где сосредоточено основное авиасообщение, распространение вируса в регионах все равно «потихонечку идет», так как «люди общаются, переезжают в другие регионы».

По данным российского вице-премьера, британский штамм коронавируса распространился в 137 странах, южноафриканский — в 85, а бразильский — в 52. По ее словам, Россия мониторит данные по новым вариантам COVID-19 за рубежом.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 255 образцов британского штамма COVID-19 и 25 — южноафриканского. «Мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая», — уточнила Попова. По словам главного санитарного врача России, большинство новых вариантов вируса были завезены из-за границы.

Первый случай заражения британским штаммом коронавируса в России был зарегистрирован в конце 2020 года. Об обнаружении южноафриканского варианта инфекции власти сообщили в середине марта.

В апреле в Роспотребнадзоре говорили о формировании российских штаммов COVID-19. «Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — заявляла Попова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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