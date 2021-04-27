Голикова сообщила об обнаружении штаммов COVID-19 в 54 регионах

Татьяна Голикова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы, о которых я только что упомянула [британский и южноафриканский], выявлены в 54 регионах», — сказала Голикова.

Она уточнила, что в 48 регионах обнаружен британский вариант COVID-19, в 11 — южноафриканский и в 22 — штаммы, которые «циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать».

По ее словам, несмотря на то что «центральными хабами являются столицы — Москва и Санкт-Петербург», где сосредоточено основное авиасообщение, распространение вируса в регионах все равно «потихонечку идет», так как «люди общаются, переезжают в другие регионы».