Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Пограничный конфликт вспыхнул из-за установки камер видеонаблюдения на столбе спорной территории. Вначале столкновения начались между местными жителями, затем в инцидент вмешались военные стран

Фото: УВД Баткенской области

Власти Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе между странами и отвести свои войска на места прежней дислокации. Об этом говорится на сайте киргизского МИД.

«Между министрами иностранных дел КР и РТ достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск. — РБК) и отводе военных сил на места прежней дислокации», — отмечается в сообщении.

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Стороны также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления. Власти обеих стран проведут разъяснительную работу со своим населением.