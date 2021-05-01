Власти Крыма заморозили стройку в Форосском парке Крыма

Кроме того, до 1 июня застройщик обязан ликвидировать все нарушения дренажной системы — каптажей, родников и прочего.

Парк Фороса является памятником садово-паркового искусства регионального значения, там установлен режим особой охраны. Он был разбит в 1834 году, его площадь составляет около 70 га. На территории парка насчитывается свыше 300 видов растений.

Компания-застройщик ГУП «Татинвестгражданпроект» собиралась построить в парке детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс». Региональное Минприроды выдало разрешение на «удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки».

Жители Фороса в марте пожаловались президенту России Владимиру Путину, что в парке вырубают зеленые насаждения возрастом более 100 лет. Сам застройщик объяснил, что убирали больные деревья с поврежденными корнями. Зампред комитета Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью телеканалу РБК указала на несоразмерность такого решения: «Эти деревья, которые вырубаются, они имеют возраст 130, сотни лет. Пока вырастет этот саженец, пройдет еще сотня лет. Кроме того, это ландшафт тоже нарушается».

Позже Генрокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при строительстве в парке Фороса. Ведомство завело уголовное дело.