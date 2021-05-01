Власти Крыма заморозили стройку в Форосском парке Крыма
Строительство детского лагеря на территории парка реликтовых деревьев в крымском поселке Форос приостановили до осени. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
«Стройка останавливается до осени. <...> Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов», — уточняется в сообщении.
С 1 июня вступает в силу запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ в парке. До этого времени застройщик должен огородить все объекты капитального строительства, убрать остальные заборы и провести работы по благоустройству. «К лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения», — пообещал Аксенов.