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Власти Крыма заморозили стройку в Форосском парке Крыма

Строительство детского лагеря на территории парка реликтовых деревьев в крымском поселке Форос приостановили до осени. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

«Стройка останавливается до осени. <...> Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов», — уточняется в сообщении.

Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки парка Форос
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

С 1 июня вступает в силу запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ в парке. До этого времени застройщик должен огородить все объекты капитального строительства, убрать остальные заборы и провести работы по благоустройству. «К лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения», — пообещал Аксенов.

Кроме того, до 1 июня застройщик обязан ликвидировать все нарушения дренажной системы — каптажей, родников и прочего.

Парк Фороса является памятником садово-паркового искусства регионального значения, там установлен режим особой охраны. Он был разбит в 1834 году, его площадь составляет около 70 га. На территории парка насчитывается свыше 300 видов растений.

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Компания-застройщик ГУП «Татинвестгражданпроект» собиралась построить в парке детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс». Региональное Минприроды выдало разрешение на «удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки».

Глава Крыма заявил о законности стройки в Форосе после жалобы Путину
Общество
Фото:Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Жители Фороса в марте пожаловались президенту России Владимиру Путину, что в парке вырубают зеленые насаждения возрастом более 100 лет. Сам застройщик объяснил, что убирали больные деревья с поврежденными корнями. Зампред комитета Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью телеканалу РБК указала на несоразмерность такого решения: «Эти деревья, которые вырубаются, они имеют возраст 130, сотни лет. Пока вырастет этот саженец, пройдет еще сотня лет. Кроме того, это ландшафт тоже нарушается».

Позже Генрокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при строительстве в парке Фороса. Ведомство завело уголовное дело.

Крым Сергей Аксенов Форос парк застройка
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