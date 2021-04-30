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РЖД запустили скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

РЖД RU000A0JXN05 ₽1 077,62 -0,53% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Первый скоростной поезд «Ласточка» отправился в Минск с Белорусского вокзала Москвы, передает ТАСС.

Между Москвой и Минском начинают курсировать две пары таких составов, они довезут пассажиров примерно за семь часов. Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что это будут поезда № 717/722 и № 721/718. По пути из Москвы в Минск «Ласточка» будет делать остановку в Смоленске, а на обратном пути — в Смоленске и Вязьме.

По этому маршруту поезда будут курсировать ежедневно.

Поезда «Ласточка» будут представлены в комплектации «Премиум» и состоять из пяти вагонов, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом.

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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

8 февраля между Россией и Белоруссией восстановилось железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Также в расписании поездов Москва — Калининград появилась остановка в Минске.

Граница России с Белоруссией была закрыта с конца марта 2020 года.

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