РЖД запустили скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Первый скоростной поезд «Ласточка» отправился в Минск с Белорусского вокзала Москвы, передает ТАСС.

Между Москвой и Минском начинают курсировать две пары таких составов, они довезут пассажиров примерно за семь часов. Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что это будут поезда № 717/722 и № 721/718. По пути из Москвы в Минск «Ласточка» будет делать остановку в Смоленске, а на обратном пути — в Смоленске и Вязьме.

По этому маршруту поезда будут курсировать ежедневно.

Поезда «Ласточка» будут представлены в комплектации «Премиум» и состоять из пяти вагонов, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом.