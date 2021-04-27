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РЖД увеличили количество поездов на майские праздники

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

РЖД на майские праздники планирует увеличить количество дополнительных поездов до 660 в связи с ростом спроса на поездки по популярным направлениям. Об этом сообщается на сайте компании.

Изначально с 27 апреля по 12 мая планировалось назначить 500 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях. Затем их количество увеличили на 100 поездов.

«В ближайшее время их количество планируется увеличить еще более чем на 60», — говорится в сообщении.

Эти поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Псковом, Мурманском, Кировом, Тольятти, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами. Из Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.

Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В случае продолжения роста спроса в РЖД допустили увеличение числа дополнительных рейсов или включения дополнительных вагонов в составы.

Ранее, 23 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому 4, 5, 6, 7 мая объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы. После этого на сайте РЖД наблюдался резкий рост поисковых запросов и продаж билетов, что привело к сбоям.

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До этого, в середине апреля, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста количества заболевших и распространения новых штаммов коронавируса в этих странах. По данным туроператоров, путешествия в Турцию с заездами с середины апреля до конца мая забронировали более 500 тыс. россиян.

В результате российские авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России. 27 апреля собеседники РБК в крупнейших российских авиакомпаниях сообщили, что южные аэропорты России — в первую очередь те, которые обслуживают черноморские курорты, в мае — сентябре столкнутся с высокой нагрузкой. Эту информацию подтвердили в холдинге «Аэродинамика», который контролирует аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара.

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