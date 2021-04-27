РЖД увеличили количество поездов на майские праздники

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РЖД на майские праздники планирует увеличить количество дополнительных поездов до 660 в связи с ростом спроса на поездки по популярным направлениям. Об этом сообщается на сайте компании.

Изначально с 27 апреля по 12 мая планировалось назначить 500 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях. Затем их количество увеличили на 100 поездов.

«В ближайшее время их количество планируется увеличить еще более чем на 60», — говорится в сообщении.

Эти поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Псковом, Мурманском, Кировом, Тольятти, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами. Из Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.