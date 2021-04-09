С 30 апреля из Москвы в Минск можно будет добраться на «Ласточке»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

С 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары пятивагонных «Ласточек» в премиальной комплектации. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Составы сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. «Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении.

По дороге в Минск поезда будут останавливаться в Смоленске. На обратном пути «Ласточка» будет совершать остановки в Смоленске и Вязьме.

С 13 апреля возобновят курсирование поезда Белорусской железной дороги: № 52/51 Брест/ Минск — Санкт-Петербург (ежедневно с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля — из Санкт-Петербурга), № 4/3 Брест — Москва (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля — из Москвы), № 302/301 Минск/Гомель — Адлер (один раз в четыре дня с 27 апреля из Минска и с 29 апреля — из Адлера). С 13 апреля начнет ежедневно курсировать вернувшийся в расписание 8 февраля поезд № 2/1 сообщением Минск — Москва.