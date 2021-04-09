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С 30 апреля из Москвы в Минск можно будет добраться на «Ласточке»

РЖД RU000A0JXN05 ₽1 072,01 -0,19% Купить
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

С 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары пятивагонных «Ласточек» в премиальной комплектации. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Составы сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. «Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении.

По дороге в Минск поезда будут останавливаться в Смоленске. На обратном пути «Ласточка» будет совершать остановки в Смоленске и Вязьме.

Между Белоруссией и Россией возобновилось движение поездов
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

С 13 апреля возобновят курсирование поезда Белорусской железной дороги: № 52/51 Брест/ Минск — Санкт-Петербург (ежедневно с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля — из Санкт-Петербурга), № 4/3 Брест — Москва (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля — из Москвы), № 302/301 Минск/Гомель — Адлер (один раз в четыре дня с 27 апреля из Минска и с 29 апреля — из Адлера). С 13 апреля начнет ежедневно курсировать вернувшийся в расписание 8 февраля поезд № 2/1 сообщением Минск — Москва.

Железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось 8 февраля. Кроме направления Москва — Минск — Москва в расписании появились поездки по маршруту Калининград — Минск — Москва.

Граница России с Белоруссией и другими странами была закрыта с конца марта 2020 года. Россия стала возобновлять международное железнодорожное сообщение в конце лета.

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