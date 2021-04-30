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Голикова сообщила о введении доплат в 5 тыс. руб. кураторам в колледжах

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кураторы групп в колледжах начнут получать доплаты в размере 5 тыс. руб. с 1 сентября этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии Минпросвещения, передает ТАСС.

«По решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», — сказала Голикова.

По ее словам, доплату на эту же сумму за классное руководство в школах в прошлом году получили 810 тыс. учителей.

Кравцов заявил о проработке вопроса о доплатах преподавателям колледжей
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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В январе прошлого года президент Владимир Путин поручил утвердить ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Их сумма составила 5 тыс. руб., их начали получать с сентября. Выплаты педагоги получают отдельно от основной зарплаты, но одновременно с ней.

В январе этого года министр просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи с Путиным сказал, что ведомство прорабатывает вопрос о доплатах сотрудникам, которые занимаются воспитательной работой в техникумах и колледжах. Позднее глава государства внес проработку этого вопроса в перечень поручений правительству. О необходимости установить доплаты кураторам в техникумах и колледжах Путин также упомянул в послании Федеральному собранию.

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