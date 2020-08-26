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Классные руководители получат надбавку в 5 тыс. рублей отдельной выплатой

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Выплата учителям надбавки в размере 5 тысяч рублей за классное руководство будет производиться отдельно от зарплаты. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк во время федерального педагогического совета, видеозапись которого размещена на сайте министерства.

«Данная выплата будет осуществляться автономно, в день зарплаты педагог будет получать две суммы: первая сумма — это ваша заработная плата, а вторая — это федеральная надбавка», — сказал Басюк.

По его словам, так педагоги увидят, что никакие другие надбавки у них не были снижены или отменены, а надбавка за классное руководство им выплачивается.

Замминистра отметил, что сейчас обязанности по классному руководству есть у 74% российских школьных педагогов. Он подчеркнул, что в поддержке классных руководителей важна не только материальная составляющая, но и меры нематериального стимулирования. «Мы обязательно будем это развивать. Начиная со следующего года, у нас будет проводится российский форум классных руководителей», — пояснил Басюк.

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Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

Доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября 2020 года предлжил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в январе этого года. Надбавка в размере 5 тыс. руб. должна осуществляться из средств федерального бюджета.

Теги: учителя, надбавки, Минпросвещения
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