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Политика ,  
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Киргизия сообщила о 134 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В ходе конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 134 человека, сообщило Министерство здравоохранения Киргизии на своем сайте.

«На 7:50 утра 2021 года всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека», — говорится в сообщении. Погибли 13 человек.

Там уточнили, что 25 пострадавших доставили спецбортом из Баткена в Бишкек. Их госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном.

Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 13
Общество

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями 28 апреля. Таджикские военнослужащие установили на электронном столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной» камеры наблюдения. Пункт находится у истоков каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что пункт находится на их территории.

Жители попросили военнослужащих убрать установленную камеру, но они отказались это сделать. В результате началась драка, в ходе которой стороны начали закидывать друг друга камнями.

В итоге Киргизия ввела в регионе режим ЧС. В конфликт вмешались киргизские и таджикские военные. Обе страны обвинили друг друга в случившемся. 29 апреля пограничная служба Киргизии сообщила о захвате погранзаставы в Таджикистане. Позднее стороны смогли договориться о прекращении огня. Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал, что ситуация на границе стабилизировалась.

Киргизия Таджикистан конфликт пострадавшие
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