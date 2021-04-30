Киргизия сообщила о 134 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В ходе конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 134 человека, сообщило Министерство здравоохранения Киргизии на своем сайте.

«На 7:50 утра 2021 года всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека», — говорится в сообщении. Погибли 13 человек.

Там уточнили, что 25 пострадавших доставили спецбортом из Баткена в Бишкек. Их госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями 28 апреля. Таджикские военнослужащие установили на электронном столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной» камеры наблюдения. Пункт находится у истоков каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что пункт находится на их территории.