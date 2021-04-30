Суд в Москве продлил до июля арест журналисту Ивану Сафронову

Сафронов был задержан по обвинению в госизмене 7 июля 2020 года, позже в тот же день суд арестовал его сроком на два месяца. Таким образом, с учетом предыдущих и последнего продления ареста Сафронов пробудет в тюрьме ровно год.

ФСБ считает, что журналист в 2012 году был завербован разведкой Чехии, а спустя пять лет, в 2017 году, отправил своему контактному лицу секретные сведения, связанные с «военно-техническим сотрудничеством России с североафриканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», рассказывал адвокат журналиста Иван Павлов. Следствие считает, что конечным получателем этих сведений были США.

В письменном интервью «Коммерсанту» Сафронов рассказал, что агентом чешских спецслужб ФСБ считает его знакомого, бывшего собкора газеты Lidové noviny в Москве Мартина Лариша. Однако Сафронов не считал его шпионом и сообщил, что лишь готовил для того дайджесты, последний из которых отправлял еще в 2019 году. Чех также опровергал свою причастность к деятельности спецслужб и заявлял, что общался с Сафроновым только как друг и коллега.



В «Роскосмосе», где на момент задержания работал журналист, РБК сообщали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, когда он еще был журналистом «Коммерсанта». Там также указывали, что журналист не имел доступа к гостайне. Глава «Роскосмоса» Рогозин в интервью ТАСС говорил, что много лет знает Сафронова «как порядочного человека и профессионального журналиста».

Президент России Владимир Путин в свою очередь говорил, что дело Сафронова связано с периодом его работы в «Роскосмосе». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что тот оговорился.