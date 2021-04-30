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Дело Ивана Сафронова ,  
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Суд в Москве продлил до июля арест журналисту Ивану Сафронову

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский районный суд продлил до 7 июля арест советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича <...> продлена <...> до 07 июля 2021 года», — сказано в сообщении.

По информации Лефортовского суда, Сафронова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов информагентству «РИА Новости», защита будет обжаловать новое продление ареста.

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Иван Сафронов

Сафронов был задержан по обвинению в госизмене 7 июля 2020 года, позже в тот же день суд арестовал его сроком на два месяца. Таким образом, с учетом предыдущих и последнего продления ареста Сафронов пробудет в тюрьме ровно год.

ФСБ считает, что журналист в 2012 году был завербован разведкой Чехии, а спустя пять лет, в 2017 году, отправил своему контактному лицу секретные сведения, связанные с «военно-техническим сотрудничеством России с североафриканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», рассказывал адвокат журналиста Иван Павлов. Следствие считает, что конечным получателем этих сведений были США.

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В письменном интервью «Коммерсанту» Сафронов рассказал, что агентом чешских спецслужб ФСБ считает его знакомого, бывшего собкора газеты Lidové noviny в Москве Мартина Лариша. Однако Сафронов не считал его шпионом и сообщил, что лишь готовил для того дайджесты, последний из которых отправлял еще в 2019 году. Чех также опровергал свою причастность к деятельности спецслужб и заявлял, что общался с Сафроновым только как друг и коллега.

В «Роскосмосе», где на момент задержания работал журналист, РБК сообщали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, когда он еще был журналистом «Коммерсанта». Там также указывали, что журналист не имел доступа к гостайне. Глава «Роскосмоса» Рогозин в интервью ТАСС говорил, что много лет знает Сафронова «как порядочного человека и профессионального журналиста».

Президент России Владимир Путин в свою очередь говорил, что дело Сафронова связано с периодом его работы в «Роскосмосе». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что тот оговорился.

Иван Сафронов госизмена арест продление ареста суд
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