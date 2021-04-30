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Общество ,  
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В Петербурге задержали «курьеров» телефонных мошенников с Украины

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Полиция в Санкт-Петербурге задержала четырех мужчин, исполнявших «курьерские» поручения телефонных мошенников с Украины, которые выманивали деньги у пенсионеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 54 лет <...> По оперативной информации, сам кол-центр и головной офис располагались на территории Украины. Именно туда потом и перечислялись денежные средства», — сказано в сообщении.

По информации МВД, звонившие с Украины мошенники представлялись либо родственником пожилого человека, попавшим в ДТП, либо сотрудником правоохранительных органов. После этого злоумышленник рассказывал о необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей в аварии стороне деньги с целью компенсации вреда, а затем в квартиру пенсионера приходил курьер, который забирал оговоренную сумму.

Из четырех задержанных мужчин двое выполняли функции курьеров, а еще двое выступали в роли региональных координаторов, курировавших действия курьеров и аккумулировавших похищенные средства. Их комиссия составляла порядка 10% от суммы, которую удавалось украсть.

Полицией уже установлены пять жителей Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет, пострадавших от действий указанных граждан. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил порядка 5 млн руб.

Задержанные, которые в прошлом уже неоднократно были судимы, уверяли полицейских, что не были осведомлены о противоправности деятельности и просто пытались заработать, найдя вакансию через один из мессенджеров. Оперативники продолжают устанавливать иные эпизоды незаконной деятельности задержанных, а также других участников данной схемы.

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Фото:Carlos Castro / Contacto via ZUMA Press / Global Look Press

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1 февраля этого года в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который представлялся пенсионерам полицейским и вымогал у них деньги. По информации ведомства, он успел украсть у пенсионеров 1,5 млн руб. Полиция возбудила в отношении задержанного уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК России (мошенничество), максимальное наказание по которым предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее МВД также предупреждало о случаях телефонного мошенничества. В министерстве отметили, что в новых схемах мошенники имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их сайтах. 

В ноябре прошлого года глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров в связи с ростом случаев телефонного мошенничества. «Просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», — сказал он в письме на имя главы ЦБ.

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