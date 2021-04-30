В Петербурге задержали «курьеров» телефонных мошенников с Украины

Фото: Следственный комитет РФ

Полиция в Санкт-Петербурге задержала четырех мужчин, исполнявших «курьерские» поручения телефонных мошенников с Украины, которые выманивали деньги у пенсионеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 54 лет <...> По оперативной информации, сам кол-центр и головной офис располагались на территории Украины. Именно туда потом и перечислялись денежные средства», — сказано в сообщении.

По информации МВД, звонившие с Украины мошенники представлялись либо родственником пожилого человека, попавшим в ДТП, либо сотрудником правоохранительных органов. После этого злоумышленник рассказывал о необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей в аварии стороне деньги с целью компенсации вреда, а затем в квартиру пенсионера приходил курьер, который забирал оговоренную сумму.

Из четырех задержанных мужчин двое выполняли функции курьеров, а еще двое выступали в роли региональных координаторов, курировавших действия курьеров и аккумулировавших похищенные средства. Их комиссия составляла порядка 10% от суммы, которую удавалось украсть.

Полицией уже установлены пять жителей Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет, пострадавших от действий указанных граждан. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил порядка 5 млн руб.