Прокуратура предупредила о мошенниках, предлагающих открыть депозит

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Прокуратура города Москвы предупредила о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники предлагают открыть вклад в банке, а затем получают доступ к онлайн-банку жертвы с помощью дублирующей официальный сайт банка странички.

Мошенники под видом сотрудников кредитных учреждений звонят клиентам банков или присылают сообщения от имени банка. «Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — уточняется на сайте прокуратуры.

Если человек вовремя не распознает обман, то данные от его счета или карты попадут в руки мошенников. Далее они могут похитить денежные средства или заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет.

В ведомстве также напомнили об иных случаях хищения денежных средств. Например, под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

Нельзя никому сообщать данные банковской карты, номер счета и код безопасности, напоминает прокуратура, не стоит также открывать сомнительные ссылки на сайты банков, которые могут оказаться фиктивными, вводить там свои персональные данные и переводить деньги кому-либо, даже если собеседники представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.