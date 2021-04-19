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Общество ,  
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Прокуратура предупредила о мошенниках, предлагающих открыть депозит

Фото: Carlos Castro / Contacto via ZUMA Press / Global Look Press
Фото: Carlos Castro / Contacto via ZUMA Press / Global Look Press

Прокуратура города Москвы предупредила о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники предлагают открыть вклад в банке, а затем получают доступ к онлайн-банку жертвы с помощью дублирующей официальный сайт банка странички.

Мошенники под видом сотрудников кредитных учреждений звонят клиентам банков или присылают сообщения от имени банка. «Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — уточняется на сайте прокуратуры.

Если человек вовремя не распознает обман, то данные от его счета или карты попадут в руки мошенников. Далее они могут похитить денежные средства или заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет.

В ведомстве также напомнили об иных случаях хищения денежных средств. Например, под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

Нельзя никому сообщать данные банковской карты, номер счета и код безопасности, напоминает прокуратура, не стоит также открывать сомнительные ссылки на сайты банков, которые могут оказаться фиктивными, вводить там свои персональные данные и переводить деньги кому-либо, даже если собеседники представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

Банки снизили долю возврата денег, украденных мошенниками
Финансы
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее о похожем способе мошенничества с банковскими вкладами сообщали «РИА Новости» со ссылкой на письмо Сбербанка. Так, злоумышленники, по информации банка, также использовали заманчивое предложение о выгодном вкладе и поддельную ссылку на страницу банка, где нужно было ввести логин и пароль.

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В Центральном банке России предлагали обязать российские банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов, несмотря на то, что ряд банков уже имеют подобную функцию. Инициатива прорабатывается для борьбы с банковскими мошенниками, которые провоцируют жертву дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов примерно 6,5 млрд руб. По информации экспертов «Тинькофф», средний размер хищений в 2020 году составил 13,9 тыс. руб. против 15 тыс. руб. годом ранее.

прокуратура банки мошенники депозит
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