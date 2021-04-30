Власти Москвы сообщили о работе пунктов вакцинации в майские праздники

Фото: АГН «Москва»

Вакцинация москвичей от коронавируса продолжится в майские праздники в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Прививку по-прежнему можно будет сделать в пунктах вакцинации в московских поликлиниках и на точках мобильных бригад в общественных местах.Пройти вакцинацию можно в 100 пунктах в городских поликлиниках и 92 частных клиниках. Также вакцинироваться можно в торговых центрах на выездах из города.

Чтобы сделать прививку, нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Ранее точки по вакцинации открылись еще в девяти общественных местах. С 28 апреля прививку можно сделать в пяти торгово-развлекательных центрах: «Саларис», «Город», «Океания», «Калейдоскоп», а также в торговом центре «Л-153» на Люблинской улице.