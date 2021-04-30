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Власти Москвы сообщили о работе пунктов вакцинации в майские праздники

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Вакцинация москвичей от коронавируса продолжится в майские праздники в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Прививку по-прежнему можно будет сделать в пунктах вакцинации в московских поликлиниках и на точках мобильных бригад в общественных местах.Пройти вакцинацию можно в 100 пунктах в городских поликлиниках и 92 частных клиниках. Также вакцинироваться можно в торговых центрах на выездах из города.

Чтобы сделать прививку, нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее точки по вакцинации открылись еще в девяти общественных местах. С 28 апреля прививку можно сделать в пяти торгово-развлекательных центрах: «Саларис», «Город», «Океания», «Калейдоскоп», а также в торговом центре «Л-153» на Люблинской улице.

С 29 апреля точки вакцинации заработали еще в четырех местах — в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «АТАК Шоссе Энтузиастов», в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» и магазине «Леруа Мерлен» в торговом центре «Косино».

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До этого были открыты пунктов вакцинации в торговом комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус» в Коммунарке, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» на Калужском шоссе и в «Леруа Мерлен» в Юдино.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, оба укола сделали 6,8 млн россиян.

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