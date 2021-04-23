Вакцинация от COVID-19 началась в четырех ТЦ на выездах из Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Прививку от COVID-19 можно будет сделать в четырех торговых центрах на выездах из Москвы. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ», — уточнила заммэра.

Так, пункты вакцинации открылись в торговом комплексе «Садовод» на 14-м км МКАД, гипермаркете «Глобус» в поселке Коммунарка на ул. Александры Монаховой, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» на Калужском шоссе и в «Леруа Мерлен» в Юдино Московской области.

По ее словам, люди, выезжающие на майские праздники на дачи, смогут по дороге заезжать в данные ТЦ, расположенные на выезде из столицы. Она добавила, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек. «Пройти вакцинацию там можно, заехав по пути на дачу за продуктами, садоводческими или строительными товарами», — сказала Ракова.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию также можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. График работы пунктов вакцинации и их адреса опубликованы на сайте мэра Москвы.