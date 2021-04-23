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Пандемия коронавируса ,  
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Вакцинация от COVID-19 началась в четырех ТЦ на выездах из Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Прививку от COVID-19 можно будет сделать в четырех торговых центрах на выездах из Москвы. Об этом сообщила  журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ», — уточнила заммэра.

Так, пункты вакцинации открылись в торговом комплексе «Садовод» на 14-м км МКАД, гипермаркете «Глобус» в поселке Коммунарка на ул. Александры Монаховой, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» на Калужском шоссе и в «Леруа Мерлен» в Юдино Московской области.

По ее словам, люди, выезжающие на майские праздники на дачи, смогут по дороге заезжать в данные ТЦ, расположенные на выезде из столицы. Она добавила, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек. «Пройти вакцинацию там можно, заехав по пути на дачу за продуктами, садоводческими или строительными товарами», — сказала Ракова.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию также можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. График работы пунктов вакцинации и их адреса опубликованы на сайте мэра Москвы.

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом за борьбу с COVID-19
Общество
Анастасия Ракова

Ранее заммэра сообщала о том, что возможность сделать бесплатную прививку от COVID-19 появилась в ЦУМе и еще двух торговых центрах — «Шангал» и «XL Дмитровка». По ее словам, для проведения вакцинации населения власти предпочитают именно такие пункты.

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13 апреля Ракова объявила, что маломобильные жители столицы, состоящие на надомном обслуживании, смогут получить вакцину от коронавируса на дому. Для этого, по ее словам, в городе уже сформировали 66 бригад врачей.

Согласно последним данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки в столице выявили 2,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, еще 57 человек скончались. За весь период число выявленных больных COVID-19 в столице составило более 1,07 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва торговые центры вакцинация коронавирус Анастасия Ракова
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