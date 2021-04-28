Мишустин выразил надежду на скорое окончание вакцинации от COVID-19

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на завершение масштабной вакцинации от коронавируса в России в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Уже зарегистрировано три вакцины, четвертая также на подходе. И я очень надеюсь, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», — сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР.

В середине апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что прививку от коронавируса сделали «существенно больше» 8 млн россиян. По словам главы разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, на 21 апреля этим препаратом привились 10–11 млн человек.

В начале апреля РБК на основе данных региональных оперативных штабов подсчитал, что вакцинацию от коронавируса хотя бы одной дозой в России прошли 6,93 млн россиян (4,74% населения). На тот момент в России применили 11,6 млн доз, тогда как в США — 153 млн доз, в Китае — 126 млн.