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Вакцинация от COVID-19 начнется еще в девяти торговых центрах Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Выездные бригады по вакцинации от COVID-19 будут работать еще в девяти торговых центрах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

С 28 апреля прививку можно будет сделать в пяти торгово-развлекательных центрах: «Саларис», «Город», «Океания», «Калейдоскоп», а также в торговом центре «Л-153» на Люблинской улице.

А 29 апреля точки вакцинации откроются еще в четырех местах — в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «АТАК Шоссе Энтузиастов», в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» и магазине «Леруа Мерлен» в торговом центре «Косино».

Департамент здравоохранения напомнил, что вакцинацию в ТЦ проводят врачи городских поликлиник, перед прививкой пациентов осматривает доктор.

Процесс вакцинации длится около 40 минут: 10–15 минут на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр, говорится в сообщении.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала об открытии пунктов вакцинации в четырех ТЦ на выездах из столицы: в торговом комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус» в поселке Коммунарка, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» на Калужском шоссе и в «Леруа Мерлен» в Юдино. Городские власти рассчитывают, что это будет удобно дачникам и тем, кто приезжает за строительными материалами.

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По данным на 27 апреля, в Москве зарегистрировано 1,085 млн заражений COVID-19, за сутки в городе зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания. На 27 апреля в городе общее количество умерших от COVID-19 составляет 18 148 человек, за последние сутки умерли 58 заболевших.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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