Вакцинация от COVID-19 начнется еще в девяти торговых центрах Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выездные бригады по вакцинации от COVID-19 будут работать еще в девяти торговых центрах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

С 28 апреля прививку можно будет сделать в пяти торгово-развлекательных центрах: «Саларис», «Город», «Океания», «Калейдоскоп», а также в торговом центре «Л-153» на Люблинской улице.

А 29 апреля точки вакцинации откроются еще в четырех местах — в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «АТАК Шоссе Энтузиастов», в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» и магазине «Леруа Мерлен» в торговом центре «Косино».

Департамент здравоохранения напомнил, что вакцинацию в ТЦ проводят врачи городских поликлиник, перед прививкой пациентов осматривает доктор.

Процесс вакцинации длится около 40 минут: 10–15 минут на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр, говорится в сообщении.