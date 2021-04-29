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Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана выросло до трех

Фото: Мухлиддин Додоев / Facebook
Фото: Мухлиддин Додоев / Facebook

В результате конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«Зарегистрировано три летальных случая: два — в Баткенской областной больнице, один — в Лейлекском районе Баткенской области. Тринадцатилетняя девочка скончалась по дороге в больницу», — уточняется в сообщении.

Минздрав Киргизии сообщил о 45 пострадавших во время конфликта на границе
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Всего, по данным министерства, во время столкновений на границе пострадали 84 человека.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля с драки местных жителей. Это произошло после того, как таджикские военные установили видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды «Головной». Обе страны утверждают, что пункт находится на их территории.

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29 апреля в инцидент вмешались военные двух стран, началась перестрелка. В ходе столкновений киргизским войскам удалось захватить пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана.

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К вечеру 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе войск.

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