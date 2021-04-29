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Минздрав Киргизии сообщил о 45 пострадавших во время конфликта на границе

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Во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 45 человек, один погиб. Об этом сообщило «АКИpress» со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«В больницах получают лечение 44 пациента, один человек отправлен на амбулаторное лечение», — уточняется в сообщении.

Власти Киргизии сообщили о первом погибшем во время конфликта на границе
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Фото:УВД Баткенской области

Минздрав отправил в Баткенскую область Киргизии, где произошли столкновения, 54 т продуктов, будут также подготовлены и отправлены лекарственные препараты и перевязочные материалы.

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном разгорелся после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». Обе страны считают, что пункт находится на их территории. Вначале в конфликте участвовали местные жители: в драке пострадали четыре человека. Затем в ситуацию вмешались военные обеих стран.

Фото:MILITSIYA UZB / Telegram Фото:Мирзосодик Сангинов / Facebook Фото:turmush.kg Фото:Мирзосодик Сангинов / Facebook Фото:asiaplustj.info Фото:turmush.kg Фото:asiaplustj.info Фото:turmush.kg Фото:turmush.kg
Фото: MILITSIYA UZB / Telegram

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В Бишкеке ответственность за происходящее возложили на Душанбе. В свою очередь, в Таджикистане утверждают, что киргизские военные открыли огонь по таджикским пограничникам, когда те находились на территории своей страны, в результате чего пострадали в том числе и мирные жители.

К вечеру 29 апреля власти Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе между странами и отвести свои войска на места прежней дислокации.

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