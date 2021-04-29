Минздрав Киргизии сообщил о 45 пострадавших во время конфликта на границе

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Во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 45 человек, один погиб. Об этом сообщило «АКИpress» со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«В больницах получают лечение 44 пациента, один человек отправлен на амбулаторное лечение», — уточняется в сообщении.

Минздрав отправил в Баткенскую область Киргизии, где произошли столкновения, 54 т продуктов, будут также подготовлены и отправлены лекарственные препараты и перевязочные материалы.