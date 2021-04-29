В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в ходе конфликта на границе

Фото: УВД Баткенской области

Один гражданин Киргизии погиб, 31 получил различные ранения и травмы в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на заместителя министра здравоохранения и социального развития Ализу Солтонбекову.

«В больнице села Самаркандек находятся двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела», — рассказала Солтонбекова.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля со столкновений местных жителей. Это произошло после того, как таджикские военные установили видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды «Головной».

На следующий день в конфликт вмешались военные обеих стран. Власти Киргизии и Таджикистана обвинили друг друга в провокациях. В ходе боестолкновений киргизским войскам удалось захватить пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана. Стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта.