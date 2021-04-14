НАТО вслед за США выведет войска из Афганистана

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НАТО начнет выводить войска из Афганистана с 1 мая. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Союзники решили, что мы начнем вывод сил, участвующих в миссии «Решительная поддержка», к 1 мая», — говорится в заявлении Североатлантического альянса.

В НАТО предупредили, что любая атака со стороны талибов во время вывода войск получит «решительный ответ». «Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном», — добавили в Североатлантическом альянсе.

Президент США Джо Байден объявил, что Штаты намерены полностью вывести войска из Афганистана к 20-й годовщине теракта 11 сентября 2001 года.