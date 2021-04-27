США решили вывезти из Афганистана часть сотрудников своего посольства

Фото: Darren McCollester / Getty Images

Соединенные Штаты предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится на сайте ведомства.

В Госдепартаменте не уточнили, какую часть сотрудников посольства затронет это мера.

Помимо этого американским гражданам посоветовали воздержаться от поездок в Афганистан. Тем, кто уже там находится и хочет покинуть страну, посоветовали сделать это «как можно скорее» доступными коммерческими рейсами. «Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за COVID-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов», — сказано в документе.