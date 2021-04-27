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США решили вывезти из Афганистана часть сотрудников своего посольства

Фото: Darren McCollester / Getty Images
Фото: Darren McCollester / Getty Images

Соединенные Штаты предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится на сайте ведомства.

В Госдепартаменте не уточнили, какую часть сотрудников посольства затронет это мера.

Помимо этого американским гражданам посоветовали воздержаться от поездок в Афганистан. Тем, кто уже там находится и хочет покинуть страну, посоветовали сделать это «как можно скорее» доступными коммерческими рейсами. «Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за COVID-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов», — сказано в документе.

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Ранее в апреле президент США Джо Байден пообещал полностью вывести весь контингент американских сил из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Вывод оставшихся там войск должен начаться 1 мая.

Военные США присутствуют в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года Соединенные Штаты начали постепенно сокращать свой контингент, а в 2014 году вывели основные боевые силы.

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В конце февраля 2020 года США и «Талибан» (движение запрещено в России) подписали мирное соглашение. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

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