Тиньков увидел сложности в поиске покупателя на «махину», как «Тинькофф»

По мнению бизнесмена, если даже «Яндекс» не смог сделать достойное предложение по приобретению банка, то вряд ли можно будет вообще найти того, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф»

Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Причиной, по которой она не случилась, бизнесмен назвал отказ технологического гиганта от объединения и желание «Яндекса» полностью купить банк.

Это стало ясно в процессе переговоров, которые, по словам Тинькова, длились около четырех месяцев. «Оплата состояла наполовину из акций, но при этом я терял право влиять на решения в новой компании. «Яндекс» предложил 7% премии к цене акций на рынке — и это смотрелось бы органично, если бы речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25–40%», — отметил он.

Как рассказал Тиньков, учитывая эти расчеты, он предложил генеральному директору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу доплатить, на что тот заявил о необходимости согласовать это предложение с советом директоров. «Но так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и т. д., и я принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.

Предприниматель отметил, что абсолютно любой бизнес продается, а в случае с «Тинькофф» продажа должна произойти по весьма высокой и справедливой цене. «Я слышал какие-то инсинуации, что Тиньков якобы бегает и пытается продать банк. Это полная чушь. <...> Я же не бегаю, а хожу, а банк твердо стоит на ногах», — добавил он.