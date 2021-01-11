Тиньков увидел сложности в поиске покупателя на «махину», как «Тинькофф»
Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Причиной, по которой она не случилась, бизнесмен назвал отказ технологического гиганта от объединения и желание «Яндекса» полностью купить банк.
Это стало ясно в процессе переговоров, которые, по словам Тинькова, длились около четырех месяцев. «Оплата состояла наполовину из акций, но при этом я терял право влиять на решения в новой компании. «Яндекс» предложил 7% премии к цене акций на рынке — и это смотрелось бы органично, если бы речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25–40%», — отметил он.
Как рассказал Тиньков, учитывая эти расчеты, он предложил генеральному директору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу доплатить, на что тот заявил о необходимости согласовать это предложение с советом директоров. «Но так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и т. д., и я принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.
Предприниматель отметил, что абсолютно любой бизнес продается, а в случае с «Тинькофф» продажа должна произойти по весьма высокой и справедливой цене. «Я слышал какие-то инсинуации, что Тиньков якобы бегает и пытается продать банк. Это полная чушь. <...> Я же не бегаю, а хожу, а банк твердо стоит на ногах», — добавил он.