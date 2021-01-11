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Тиньков увидел сложности в поиске покупателя на «махину», как «Тинькофф»

По мнению бизнесмена, если даже «Яндекс» не смог сделать достойное предложение по приобретению банка, то вряд ли можно будет вообще найти того, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф»
«Яндекс» YNDX ₽5 256,4 +0,04% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Причиной, по которой она не случилась, бизнесмен назвал отказ технологического гиганта от объединения и желание «Яндекса» полностью купить банк.

Это стало ясно в процессе переговоров, которые, по словам Тинькова, длились около четырех месяцев. «Оплата состояла наполовину из акций, но при этом я терял право влиять на решения в новой компании. «Яндекс» предложил 7% премии к цене акций на рынке — и это смотрелось бы органично, если бы речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25–40%», — отметил он.

Как рассказал Тиньков, учитывая эти расчеты, он предложил генеральному директору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу доплатить, на что тот заявил о необходимости согласовать это предложение с советом директоров. «Но так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и т. д., и я принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.

В «Яндексе» словами «мы расстроились» описали срыв сделки с «Тинькофф»
Бизнес
Тигран Худавердян

Предприниматель отметил, что абсолютно любой бизнес продается, а в случае с «Тинькофф» продажа должна произойти по весьма высокой и справедливой цене. «Я слышал какие-то инсинуации, что Тиньков якобы бегает и пытается продать банк. Это полная чушь. <...> Я же не бегаю, а хожу, а банк твердо стоит на ногах», — добавил он.

Бизнесмен считает, что после «Яндекса» вообще вряд ли можно найти того, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф». «Мы стоим свыше $6 млрд, не уверен, что кто-то имеет возможность заплатить столько. Так что мы будем дальше расти сами, строить капитализацию в $10–15 млрд и платить большие дивиденды нашим акционерам», — заключил Тиньков.

В конце прошлого года Тиньков говорил, что причиной срыва сделки стали разногласия по поводу цены. ИТ-компания предложила на $200 млн меньше, чем просил бизнесмен, рассказал он. «Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал, или Петя не то попросил, или Вася <…> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», — рассказал Тиньков.

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По его словам, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» был готов заплатить на $200 млн меньше — $6 млрд. Представитель «Яндекса» тогда отказался комментировать слова бизнесмена.

Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»
Бизнес
Олег Тиньков

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, объявила о возможной сделке с «Яндексом» 22 сентября. Предполагалось, что технологическая компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». После сообщений рынок оценивал потенциал объединения структур в $30 млрд. Однако уже 16 октября стороны сообщили об остановке переговоров. Тиньков в письме сотрудникам Тинькофф Банка отмечал, что «Яндекс» был заинтересован в поглощении его компании, хотя речь на переговорах об этом не шла.

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, в свою очередь, говорил, что завершению переговоров помешали постоянно возникающие «все новые и новые требования» Олега Тинькова.

Автор
Михаил Юшков
Олег Тиньков «Яндекс» Тинькофф Банк срыв сделки
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