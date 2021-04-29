Суд по делу томского мэра Ивана Кляйна перенесли из-за его операции

Иван Кляйн (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заседание Советского районного суда Томска по делу мэра Ивана Кляйна, которое должно было состояться 29 апреля, отложено на 26 мая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Советского районного суда города.

«Удовлетворено ходатайство одного из защитников об отложении судебного заседания», — сообщили в пресс-службе суда.

В Telegram-канале «Дело Кляйна», который ведут адвокаты мэра, указано, что 20 апреля Кляйну сделали вторую операцию и ему назначен постельный режим и голосовой покой.

В феврале 2021 года Кляйну провели операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике. После этого томский суд отправил мэра под домашний арест на полгода.