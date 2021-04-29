Суд по делу томского мэра Ивана Кляйна перенесли из-за его операции

Согласно данным следствия, в январе 2017 года Кляйн внес изменения в генеральный план города, а также в правила землепользования и застройки. В частности, в геоинформационную систему «ГеоКад» были внесены недостоверные данные о том, что на земельном участке пивоваренного предприятия ОАО «Томское пиво» есть 300 м санитарно-защитной зоны. В связи с этим заявление предпринимателя, который собирался строить на этом участке многоэтажные жилые дома, было отклонено.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 года прямо во время селекторного совещания и обвинили в превышении должностных полномочий из-за действий в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. У него дома, в администрации Томска и служебных помещениях ОАО «Томское пиво» провели обыски.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил «жесткое» задержание томского мэра тяжестью подозрений в его адрес.
Кировский районный суд Томска заключил Кляйна под стражу на два месяца, до 13 января 2021 года. В суд тогда пришли директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской думы, директор АО «Томские мельницы» Евгения Рубцова и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая с личными поручительствами за Кляйна.
В декабре 2020 года Следственный комитет по Томской области возбудил в отношении Кляйна второе уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По данным следствия, Кляйн в 2015 году незаконно выделил участок земли для своей дочери без проведения торгов. Позже дочь Кляйна выкупила этот участок у города по цене ниже рыночной стоимости.
Третье уголовное дело в отношении Кляйна возбудили в январе 2021 года по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Пресс-служба СК по Томской области сообщала, что в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн помогал компании «Томское пиво» в решении вопросов с органами власти и другими структурами. Это дело соединили в одно производство с другими двумя делами, заведенными ранее.
Иван Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До этого с 1991 года он руководил заводом «Томское пиво». После избрания Кляйна на должность мэра Томска совет директоров «Томского пива» утвердил на пост гендиректора его супругу Галину, пишет агентство «НИА-Томск».