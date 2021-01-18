Против отстраненного мэра Томска завели третье уголовное дело

Следователи завели третье уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна, его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Об этом сообщает следственное управление СК России по Томской области.

По версии следствия, Кляйн, занимавший должность мэра Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении компанией «Томское пиво», одним из акционеров которой он является. Как сообщает СК, Кляйн оказывал покровительство этой компании в решении вопросов с органами власти и другими структурами.

Новое дело соединили в одно производство с ранее заведенными двумя делами о превышении должностных полномочий. Сначала СК заподозрил в превышении полномочий, связанном с интересами компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Второе дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна.

Также уголовное дело возбуждено в отношении супруги отстраненного мэра Галины Кляйн, которая является генеральным директором компании «Томское пиво». По версии следствия, она оказала правоохранителям сопротивление во время обыска.